V Praze bouraly dvě sanitky, v nemocnici skončilo sedm lidí

V Plzeňské ulici, u křižovatky s ulicí Nad Zámečnicí, se stala nejprve nehoda, při které narazil řidič dodávky zezadu do sanitky.

Nákladní auto nabouralo do sanitky na Plzeňské ulici v Praze

„Záchranáři tou dobou převáželi do nemocnice pacientku. Při nehodě byl lehce zraněn řidič dodávky, kterého záchranáři převezli do motolské nemocnice. Do stejné nemocnice převáželi také původně vezenou pacientku a jednoho ze svých kolegů, na vyšetření," sdělila mluvčí záchranářů Jana Poštová.