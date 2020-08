V obci za Prahou hledali fenu a našli pohřebiště mršin u pitné vody

Podle prvotního ohledání to vypadá, že tu na poli skončila uhynulá, zejména hospodářská zvířata, která měla putovat do kafilerie.

O stanici Linhartových bylo slyšet před dvěma lety, kdy do ní vpadli aktivisté a točili na video záběry tamních kotců. Pan Linhart se dostal do fyzické potyčky. „Namlátili mu, chudák, normálně ho přepadli, a tak je holt teď ostrej, to se mu nedivte,“ uvedla sousedka z vedlejší řadovky.