V Českém Švýcarsku hoří les, turisté tam prý házeli dělbuchy

Hoří na ploše zhruba 50 krát 200 metrů. "Není to zatím svým rozsahem velký požár, ale hraje tam roli, že je to v nepřístupném terénu, a to bude těžké," doplnil mluvčí Faják. Dodal, že na místě jsou zatím čtyři hasičské jednotky a na místě možná setrvají do čtvrtka.