Křičícího muže, který hrozil v centru Prahy sebevraždou, odtáhli do sanitky

„Muž se pod vlivem návykových látek zabarikádoval v bytě a u sebe by měl mít pravděpodobně plynovou pistoli. Na místě působí dva vyjednavači a povolána byla zásahová jednotka,“ řekl Novinkám po půl deváté policejní mluvčí Jan Rybanský.

Po 21. hodině na místo dorazila zásahová jednotka. Ta vnikla do bytu a muže zpacifikovala. Následně jej přes jeho hlasitý protest odtáhla do přistaveného sanitního vozu, který jej odvezl do nemocnice.