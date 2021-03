Útok fanoušků soudy nepotrestaly, chování mladíků bude řešit úřad

Štěpán Černín, Tomáš Satora a Josef Richard Uhlík podle obžaloby napadli v listopadu 2017 poblíž tramvajové zastávky Bohemians v pražských Vršovicích 36letého muže tmavé pleti. Nejprve ho měli napadat slovně a pokřikovat na něj, že je „špinavý negr, nemá tu co dělat, má se vrátit do Afriky, židi a negři patří do plynu a že fašismus je dobrá věc“.