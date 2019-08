Útočník, který zbil státního zástupce, má v sobě podle znalkyně agresivitu

Podle obžaloby došlo k napadení Řeřichy kolem deváté večer v Tylově ulici. „Koupil jsem si kebab, a když jsem odcházel od stánku, zastoupil mi obžalovaný cestu s tím, jestli něco bude. Nevěděl jsem, zda mu jde o peníze, nebo mi chce rozbít hubu. Řekl jsem, ať se na to vykašle, že jsem státní zástupce a že by z toho mohl mít problém,“ popsal Řeřicha situaci, která předcházela samotnému útoku.

V tu chvíli začal křičet o pomoc a snažil se utéci. „Vběhl jsem do prvních dveří, byl to nějaký bar v suterénu. Tam jsem řekl, co se stalo, a vzápětí přijela policie. Udělalo se mi špatně, bolela mě hlava, neviděl jsem na jedno oko. Záchranka mě potom odvezla do nemocnice,“ dodal Řeřicha. Lékaři zjistili, že má otřes mozku, zlomený nos a řadu zhmožděnin a podlitin v obličeji.