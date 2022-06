Únos dcery organizoval i policista, řekl podnikatel

V kauze své unesené dcery v pondělí vypovídal coby svědek vlivný kroměřížský podnikatel Radomír Vybíral, který je už více než deset let za mřížemi, mj. kvůli daňovým podvodům. Tvrdil, že do případu je zapojených více lidí, a to včetně bývalého elitního policisty.