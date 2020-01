Únava a nechuť, zhodnotil kárný senát práci soudce Kydalky a snížil mu plat

„Nebylo to řešeno vedením soudu včas a musí se to do budoucna řešit. Některé věci jsou roky nerozhodnuty, přitom přiměřenost času, v kterém bude rozhodnuto, je klíčová. Kolega má obrovské zásluhy o justici, v minulosti byl symbolem spravedlivého soudce. Hledali jsme proto přiměřený finanční postih. Mrzela nás ale malá míra sebereflexe,“ upozornil Šimka.