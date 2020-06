Umlátil svou matku surovým způsobem, dostal 23 let

Sám obžalovaný, který po zadržení policií nadýchal téměř dvě promile alkoholu, měl nejprve tvrdit, že matku našel ležet na zemi obličejem k zemi. „Profackoval jsem ji na tváři, aby se probrala. Snažil jsme se ji zvednout, ale protože mi upadla, tak jsem ji odtáhl za ruce do obýváku. Chtěl jsem zavolat na pohotovost, ale to už máma vstala a mašírovala si to zpátky do koupelny,“ vypovídal Šustek. Tam prý žuchla na zem, tak ji znovu odtáhl do obýváku.