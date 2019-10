Ukrajinec, po kterém v Praze střílela policie, dostal 1,5 roku vězení

Ukrajince Ruslana Butka, po němž letos v březnu střílela policie na pražské Letné, poslal v pondělí soud na 18 měsíců do vězení. Uvedla to mluvčí Městského soudu v Praze Markéta Puci. Muž při ujíždění před policií najel na chodníku do dvojice chodců.