Ukradl pár balení pistácií, odsedí si rok a půl

I tak od soudu odcházel poměrně spokojený. Odvolací senát mu totiž původně uložený trest o rok snížil a vzhledem k tomu, že je už půl roku ve vazbě, bude moci za tři měsíce požádat o propuštění na podmínku.

Případ se stal 18. dubna, tedy zhruba měsíc potom, co v Česku kvůli šíření koronaviru začal platit nouzový stav. Soudy mohou za některé trestné činy spáchané v této kritické době ukládat mnohem přísnější tresty. V případě krádeží platí, že se sazba zvyšuje na rozmezí dvou až osmi let vězení.

Prostě se snažil přežít. Irena Benešová, advokátka

Třiatřicetiletý muž ukradl balíčky solených i nesolených pistácií v hodnotě 2100 korun v obchodním domě v Praze 4. Při krádeži ho chytila ochranka. Od té doby sedí ve vazbě.

Muž se k činu přiznal a litoval toho. Bránil se tím, že neměl žádné peníze na jídlo a kradené zboží chtěl prodat do vietnamské večerky. Prý mu zbývalo jen pár dní do doby, než by nastoupil do běžného zaměstnání, které by ho uživilo.

Dělá se z toho kauza

„Je to neškodná osoba, která se dopouští drobných krádeží, a to pouze tehdy, když nemá na jídlo. Prostě se snaží přežít,“ bránila klienta jeho obhájkyně Irena Benešová, které se zdál původní trest příliš přísný. Advokátka si zároveň stěžovala na to, že je zloděj ve vazbě, což stojí státní systém mnohem větší peníze než samotná krádež.

V závěrečné řeči také prohlásila, že stát vůbec v době koronavirové krize nemyslel na podobné lidi, kteří se živí třeba příležitostnými brigádami a žijí ze dne na den.

„Nebral žádné zboží, které by ohrožovalo stát nebo hospodářství. Dělá se z toho pomalu kauza, jako kdyby tuneloval banku nebo něco podobného,“ konstatovala Benešová.

Soud odvolání vyhověl pouze částečně. Muži trest o rok snížil, ale odmítl ho pustit z vazby, protože dál existuje obava, že by pokračoval v trestné činnosti.

Za hlavní problém označil odvolací soud to, že obžalovaný je recidivista, který má za posledních devět let v trestním rejstříku jedenáct záznamů, v nichž převažují právě krádeže.

Vězení už mě nebaví

„Není podstatná hodnota odcizené věci. Podstata je úplně jinde, zákonodárce se snažil postihnout právě ty osoby, které trestnou činnost páchají opakovaně nebo dlouhodobě. A pan obžalovaný se dopouští těch krádeží neustále,“ řekl soudce Miroslav Rákosník.

Odmítl také možnost udělení podmíněného trestu nebo obecně prospěšných prací, o které odsouzený žádal. V minulosti totiž takové potrestání nepomohlo. Soudce také připomněl, že muž naposledy opustil brány věznice letos v lednu a ještě před krádeží pistácií byl potrestán trestním příkazem za únorovou krádež bundy z obchodu na pražském hlavním nádraží.

„Když někdo krade, protože má hlad, tak krade potraviny, aby přežil. A ne aby je přeprodával. Jiný než nepodmíněný trest nepřichází v úvahu,“ doplnil Rákosník.

Samotný Martin V. před soudem vystoupil jen krátce. „Měl jsem nastoupit do práce, bohužel nám nestačily peníze a udělal jsem to, co jsem udělal,“ řekl soudu.