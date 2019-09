Ukradl autobus na Liberecku, autem projel vrata

Delikvent si nedal pokoj a zkoušel zlodějské štěstí dál. Policisté tak řešili znovu vloupání do zaparkovaných aut ve Vratislavicích 31. července. Ve dvou autech sice nenašel nic, co by se dalo ukrást, třetím se ale rozhodl odjet. „Namířil si to uličkou mezi několika zaparkovanými vozy ven z areálu. Než však dojel k bráně, stihl nabourat tři z nich,“ popsal mluvčí policie Vojtěch Robovský.