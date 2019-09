Údajný Šlachtův informátor Arifovič dostal podmínku a peněžitý trest

„GIBS nedokázal najít nic, co by zdiskreditovalo Šlachtu, a tak se rozhodl využít i ty nejmenší poznatky a začal s dalším vyšetřováním, tentokrát Arifoviče. Jeho jméno je vláčeno v médiích, a přitom dobré jméno a pověst jsou pro něj velice důležité, je to pro něj likvidace ve společenské i podnikatelské sféře. A proto je tu i tato kauza. Před očima své ženy a dětí jej policisté vytáhli z auta a odvezli do cely, chtěli pro něj vazbu. Klient to považuje za šikanu,“ stěžoval si druhý z obhájců.