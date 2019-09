Učí o respektu, ale přitom křivě obvinila manžela

Při druhé návštěvě navíc dodala, že ji manžel takřka deset let co 14 dní nutil k pohlavnímu styku i přes její nesouhlas a intimnosti si vynucoval násilím. Od narození prvního syna prý pociťovala sexuální vztah s manželem jako znásilňování. Policisté nebrali obvinění na lehkou váhu a muže začali prošetřovat kvůli trestným činům týrání svěřené osoby a znásilnění s hrozící trestní sazbou až deseti let.