U slovenských hranic je stále dlouhá kolona

Provoz na hraničním přechodu do Polska v Náchodě byl ve čtvrtek ráno plynulý a bez kolon kamionů. Kolona nákladních aut, která ještě ve středu večer stála mezi Náchodem a Českou Skalicí, se v noci rozjela. Uvedla to řekla mluvčí policie Iva Kormošová.

Kolony se před přechodem Náchod tvořily od pondělního rána, kdy Poláci na přechodu zahájili kvůli pandemii COVID-19 důkladné kontroly lidí vstupujících do země. Ve středu ráno konec kolony dosahoval až na dálnici D11 u 50 kilometrů vzdáleného Hradce Králové. Následně Poláci výrazně zrychlili odbavování kamionů a kolona se začala zmenšovat.

Přechod Náchod - Kudowa Slone je jediným přechodem v Královéhradeckém kraji, který odbavuje kamiony. Ve čtvrtek byl otevřen ještě hraniční přechod Královec - Lubawka, který však mohou využívat jen vozidla s hmotností do devíti tun. Ostatní hraniční přechody v kraji jsou uzavřené.

O půlnoci z neděle na pondělí začal platit zákaz cestování českých občanů kamkoli do zahraničí. Cizinci naopak nesmí do České republiky. Také Polsko zakázalo vstup cizinců do země. Pro vydané restrikce existují výjimky, například pro pendlery, tedy lidí jezdící přes hranice za prací.