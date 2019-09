Tříletá holčička utíkala na zlínském nádraží za vlakem, protože z něj nestihla vystoupit její matka

Na tuto situaci zareagovala starší žena na nádraží. Rozběhla se k nešťastnému dítěti a vzala ho do náruče. Její matka se mezitím snažila zastavit vlak a dávala signál k zastavení, který však neslouží jako záchranná brzda, ale jako zastávka na znamení. Vlak proto nezastavil. Běžela proto za průvodčí, která vytočila linku 156.

Přivolaná hlídka zjistila, že dítě je v pořádku v péči několika žen. „Vystrašené a plakající děvčátko dostalo od hlídky plyšového medvídka a následně ji v doprovodu jedné z přítomných žen strážníci převezli za maminkou do stanice Zlín – střed,“ konstatoval Janík.

Vyšetřování vedou také České dráhy. „Je nám to moc líto a naprosto chápeme, že to muselo být pro maminku i její dcerku traumatizující. Za to se upřímně omlouváme. V tuto chvíli probíhá vyšetřování okolností případu, bude učiněn zápis s vlakovým doprovodem, prověřena funkčnost dveří a tak dále,“ řekl Novinkám mluvčí drah Radek Joklík.