Třikrát mě přejel, byl jsem zalitý krví, líčil svědek soudu šílenou honičku v podchodu

Ve vjezdu do „myší díry“ muž opakovaně přejel 85letého muže a jeho kolo. „Lidi jsem neviděl, furt jsem se otáčel, kontroloval hlídku za sebou. Byl jsem pod obrovským tlakem. V podchodu jsem neviděl, že jsem najel do pána. Myslel jsem, že mám pod autem kolo, snažil jsem se přejet,“ líčil obžalovaný.

„V podchodu jsem se s kolem zastavil, potkal jsem známou. To auto tam vjelo a srazilo mne. Kolo jsem pustil. Zůstal jsem ležet, pak na mne auto najelo. Byla to strašná, strašná bolest. Křičel jsem: Ne, ne, ne, zastav! Ležel jsem a čekal, co bude. Auto zůstalo stát, začalo túrovat, mé kolo mu asi zavazelo. Zpátky couvl, najel na mne znovu a poté mi stál na pravé noze. Pak mne ještě dvakrát přejel. Já zůstal ležet. Měl jsem strašné bolesti. Celý jsem byl zalitý krví. Noha mne bolí dodnes,“ popsal Josef B.

„Uslyšela jsem skřípot brzd, pískání, sirény. V tunelu jsem najednou uviděla dvě svítící žlutá světla. Dodnes to mám před sebou. Na sekundu jsem nevěděla, co to je. Uslyšela jsem motor. Nevěřila jsem, že do toho prostoru může auto vjet. Viděla jsem jediné východisko – začít utíkat. Cítila jsem, že auto jede, přestože nás musel řidič vidět. Pak jsem slyšela, jak můj známý v podchodu naříká. Pokud bych zakopla a spadla, auto by vjelo i do mne, o tom jsem přesvědčena. Bylo v mé bezprostřední blízkosti,“ uvedla další svědkyně.