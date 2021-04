V Horní Rovni narazil traktor do rodinného domu. Foto: Policie ČR, Právo

Traktor najel na Pardubicku do domu, zaklíněnou ženu museli vyprostit hasiči

Vrtulníkem přepravovali záchranáři ženu (53) do nemocnice poté, co se dostala pod kola traktoru. Ten sjel v úterý krátce před jednou hodinou odpolední v obci Horní Roveň na Pardubicku ze silnice, projel předzahrádkou, kde se zrovna žena nacházela, a narazil do rodinného domu.