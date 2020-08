To byl jen takový humor, vysvětloval mladík u soudu hrozby vystřílením obchodního centra

Mladíci se do telefonu představovali různě. Jednou to byl Rajesh Ramayan Koothrappali (postava z amerického sitcomu Teorie velkého třesku), jindy zase Mikael Oganesjan (český youtuber), případně kapitán Barbossa (postava z filmové série Pirátů z Karibiku), Mohammad Abbas či Radža Radžaja.

„(..) Oznámil, že zastřelil muže, jehož mrtvolu ukryl v opuštěném objektu na adrese Kmochova 4, Praha 5, načež zopakoval, že ho nechtěl zabít, že je to nějaký běloch, který mu nadával do Indů, přičemž se představil jako Rashid Rajesh Koothrappali a uvedl, že už není na místě, že jde na ambasádu a pojede do Německa,“ zní část jednoho bodů z obžaloby.

Houf u soudu žalované hovory připustil, zdůrazňoval nicméně, že je uskutečňoval jeho známý (jehož stíhání bylo zastaveno). „Zpočátku jsem to bral jako humor, protože jsem tomu nevěnoval tolik pozornosti, těm hovorům,“ uvedl Houf. „Vážně jsem to začal brát po těch článcích, kdy jsem viděl, že se něco děje a že policie opravdu na těch místech zasahuje,“ dodal.

Ze začátku jejich „zábava“ působila vcelku nevinně. „Volali jsme třeba do pizzerie a chtěli malinkou pizzu do kapsy,“ popsal Houf. Případně propojili hovor dvou pizzerií a sledovali, jak se spolu baví. Poté ale podobně volali i na policejní stanice. „Josef (kamarád) byl přesvědčen, že to bude na základě humoru a nikdo to nebude brát vážně. I já jsem si řekl, že v ČR je nepravděpodobné, že někdo bude lidi ohrožovat samopalem,“ řekl mladík.