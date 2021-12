Syna roky izolovala od světa, dostala podmínku

Od svých jedenácti let žil jen s matkou v chatce na samotě u Tachova. Nechodil do školy, nemohl si hrát se svými vrstevníky a jeho jediný kontakt s okolním světem bylo pár minut v obchodě, kam matku doprovázel na nákup. Po několika letech naprosté izolace soud loni v prosinci poslal chlapce, kterému v té době táhlo na sedmnáctý rok, do dětského domova.