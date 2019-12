Švýcarský podnikatel přetáhl hrázného z Nýrska basebalovou pálkou, dostal podmínku

„Když jsem na jednání dorazil, tak na mě pan Neusser začal křičet, abych šel pryč. Byl jsem překvapený. Snažil jsem se mu ukázat služební průkaz a ptal se ho, proč mě vykazuje. Na to mi neodpověděl,“ vybavoval si Karásek okamžiky, které měly předcházet útoku. Sám pak usoudil, že situaci nebude dál hrotit, a rozhodl se odejít.

„Viděl jsem, jak pan Neusser jde za mnou s baseballovou pálkou v ruce. Původně jsem si myslel, že mi chce jen pohrozit. Dohonil mě a praštil zezadu do nohy. Zavrávoral jsem a následovala další rána do stehna. Pak se znovu rozpřáhl a já jsem opakoval, že odcházím,“ líčil hrázný další sled událostí.

Neusser vinu popíral. „Jsou to všechno jen spekulace státního zastupitelství. Pana Karáska jsem pouze důrazně vykázal ze svého pozemku s tím, že na jednání nebyl pozván. On na to nereagoval, a tak jsem mu řekl, že budu muset použít násilí. Pak odešel, aniž bych ho udeřil,“ vypověděl cizinec.