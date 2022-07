Surově umlátil ženu, která ho překvapila při krádeži. U soudu dostal 18 let

K činu došlo před rokem, 26. června roku 2021 nad ránem. Sláma přelezl vysokou bránu a otevřenými dveřmi vešel do domu. Z peněženky ženy, ke které občas chodil pomáhat se stavebními pracemi na domě, chtěl ukrást peníze.

Poškozená se však probudila, šla na záchod a všimla si bot obviněného, které si v domě sundal. Řekla, že to tak nenechá a oznámí vše policii.

„S cílem tomuto zabránit jejím usmrcením si přinesl ze dvora domu dva kameny, a když poškozená zaregistrovala jeho přítomnost a vstala z postele, poškozenou uhodil velkou silou připraveným kamenem do hlavy,“ popsal čin soudce Martin Majchrák.

Sláma jí poté ukradl auto a tři platební karty, ze kterých chtěl vybírat peníze. Do domu se ale později ještě vrátil, hledal lístek s PIN kódem ke kartám. V domě nakradl také domácí spotřebiče, elektroniku, nářadí a další věci. Celkem vzal věci za 157 tisíc korun, dalších více než 69 tisíc korun vybral nebo utratil z platebních karet.

Sláma byl krom vraždy odsouzen i za krádež, distribuci drogy pervitin a také za to, že řídil ukradené auto, ačkoliv měl vyslovený zákaz řízení. Nyní si odpykává trest 18 měsíců vězení za podvod, nynější 18letý trest si tedy začne odpykávat až po jeho skončení.

Ve vězení by tak měl být celkem 19,5 roku. „Čin spáchal zvlášť surovým způsobem a ve snaze zakrýt jiný trestný čin,“ uvedl soudce Majchrák, který Slámu varoval, že další podobný čin by pro něj jistě znamenal doživotní trest.

Svůj trest si má Sláma odpykat ve věznici s ostrahou, tedy v mírnějším typu, než by vraždě odpovídal. „Jeho plné doznání následovalo bezprostředně po zadržení. Dohodli jsme se na výši trestu 18 let. Obviněný prokázal životem ve věznici za poslední rok snahu o nápravu, proto bylo přistoupeno k tomu, že byl zařazen k výkonu trestu do věznice s ostrahou,“ řekl státní zástupce Vladimír Jan.