Supersporťák sešrotoval o strom a těžce zranil spolujezdce. Dostal podmínku

„Nehoda vznikla vinou nesprávného stylu jízdy. Řidič nedbal na specifickou povahu vozidla,” řekl ve čtvrtek soudce Jan Kasal. Podle Kasala má spolujezdec na vzniku svých zranění podíl, protože nebyl připoutaný. I proto jej s nárokem na náhradu škody odkázal do civilního řízení.

„Při vyšší akceleraci došlo ke smyku zadní nápravy a následné ztrátě stability vozidla, kterou již řidič nebyl schopen korigovat,“ napsal znalec do posudku.

Oba muži po nehodě skončili v nemocnici. Müller se hájil tím, že ho po projetí zatáčky něco kouslo nebo štíplo do ruky, na což prý zareagoval škubnutím volantu.

„Mám dostatečné zkušenosti na to, abych ho mohl řídit. V minulosti jsem jezdil třeba s porsche nebo ferrari,“ pokračoval Müller, který se podle svých slov živí jako hlídač s měsíčním příjmem okolo 20 tisíc korun čistého. Vozidlo neměl pojištěné.

„Byl to šílený fofr. První zatáčka, pak druhá a ve třetí jsme se vytřískali,“ popisoval Karel H. jízdu se super rychlým vozidlem Ultima GTR v hodnotě 4,5 milionu. Podle něj to měla být jen krátká seznamovací jízda.

„Byl jsem na tu superkáru zvědavý, tak jsme se s Radkem domluvili, že mě sveze. Po nástupu jsem se chtěl připoutat. Radek mi ale řekl, ať to nechám být, že systém bezpečnostních pásů je složitý. Tak jsem ho poslechl. Myslel jsem si, že se jen krátce svezu, a ne že pojedeme jako šílenci. Byly to hrozný fofry. Jen jsem se nadechl s tím, že buď to přijde, nebo ne. A přišlo,“ popisoval svědek okamžiky před samotnou nehodou.