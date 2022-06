Student zavraždil pár seniorů kvůli vile, těla hodil do přehrady. Za mřížemi stráví 25 let

Bývalý student ČVUT Tomáš Fiala (26) stráví za dvojnásobnou vraždu postaršího páru příštích pětadvacet let za mřížemi. Fiala se svým kumpánem Jiřím Nehybou chtěli podvodem získat vilu v ceně několika desítek milionů. Fiala neuspěl se svým odvoláním proti březnovému verdiktu pardubického krajského soudu. Neuspělo ani státní zastupitelství, které žádalo pro Fialu 30 let. Nehyba stráví za pokus o podvod za mřížemi pět let. Verdikt je pravomocný.