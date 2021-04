Středočeští policisté vyšetřují dva pokusy o vraždu mezi partnery

K první události vyjížděli policisté před polednem do sídlištního bytu v Lysé nad Labem. Devětatřicetiletý muž tam podle policie při hádce napadl kuchyňským nožem o sedm let mladší partnerku a způsobil jí mnohačetná bodnořezná poranění. Po činu z bytu utekl a odjel osobním autem. Policisté po útočníkovi pátrali, po čtyřech hodinách ho zadržela hlídka poblíž Úval u Prahy. Muž je nyní v cele. Kriminalisté ho obvinili z pokusu o vraždu a podají státnímu zástupci podnět na vzetí do vazby. Zraněnou družku převezla záchranná služba s vážnými zraněními do nemocnice.