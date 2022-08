Strážný uspával kolegyně, pak je zneužíval. Soud mu potvrdil 4 roky

Osmapadesátiletý zaměstnanec soukromé bezpečnostní služby obě ženy nejprve omámil přidáním uspávadla do pití a pak se na nich sexuálně ukájel. U jedné z nich to bylo opakovaně a na pracovišti. „Choval se mimořádně zákeřně,“ řekla o obžalovaném předsedkyně senátu Lenka Prýcová.

„V kanceláři budovy bezpečnostní agentury přidával poškozené nejprve do jídla a pak opakovaně do pití omamnou látku. Poté co žena usnula, pokoušel se ji vysvléci z kalhot a osahával ji na prsou a na pochvě,“ popsal žalobce první případ.

Vočadlo se před soudem částečně doznal.

Žena podle svých slov neměla zpočátku vůbec tušení, že za jejím spánkem stojí právě kolega. „Vždy se ke mně choval slušně. Několikrát mi řekl, že se mu líbím, ale nečinil mi žádné návrhy,“ uvedla žena.

Poprvé ji měl Vočadlo přimíchat uspávadlo do ovocného poháru, který sám připravil. „Bylo to loni na jaře během společné služby. Udělal pro oba jahody se šlehačkou a ananasem. Snědla jsem celý pohár, i když byl na dně hořký. Přičítala jsem to chuti ananasu. Během chvilky jsem byla strašně unavená, chtělo se mi hrozně spát a přestala jsem úplně koordinovat pohyby,“ líčila strážná situaci.

„Kolega mi pomohl dojít do vedlejší místnosti, kde jsem okamžitě usnula. Když jsem se probrala, ležela jsem na boku a on těsně za mnou. Měla jsem rozepnuté kalhoty a cítila jeho prsty pod kalhotkami. Tak jsem mu ruku odstrčila a řekla, aby toho nechal,“ vybavovala si dále žena.

Stejný scénář se pak odehrával při dalších službách po vypití kávy s uspávadlem. Postupně tak u ní sílilo podezření, že jí kolega dává něco do kávy. „Měla jsem takový zvyk, že jsem si uvařila kávu, trochu se napila a pak jela zkontroloval objekty. Když jsem se vrátila, tak jsem dopila ten zbytek. Loni v prosinci jsem ale předstírala, že jsem kávu dopila, ale ve skutečnosti jsem ji přelila do skleničky. Na dně hrnku zůstala malá bílá zrníčka. Tak jsem na kolegu udeřila, že mám vzorek té kávy, a on se přiznal, že mi tam něco hodil, abychom byli veselí,“ pokračovala poškozená s tím, že následně vše oznámila na policii.