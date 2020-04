Strážník přechovával neregistrované tlumiče ke zbraním, podle soudu je to přestupek

„Pochybení obžalovaného soud spatřuje v tom, že tlumiče po jejich nabytí nezaevidoval do centrálního registru zbraní,“ vysvětlil soudce s tím, že jde o správní delikt, nikoliv trestný čin.

Při domovní prohlídce u Huspeka našli kriminalisté před dvěma lety čtyři nelegálně vyrobené tlumiče na zbraně většího kalibru. Dva z nich si podle obžaloby nechal Huspek vyrobit na zakázku od muže z Třinecka, kterého soud předloni potrestal za nelegální výrobu zbraní a jejich doplňků. Zbylé dva dostal Huspek podle svých slov darem od neznámých mužů, kteří mu je údajně přinesli osobně do prodejny.

Huspek se hájí tím, že měl za to, že jde o atrapy, které měly sloužit pouze k dekoraci. „Nestřílel jsem z nich, takže nevím, zda byly funkční. Měl jsem je pouze proto, abych je použil na zatraktivnění zbraní, které mám vystavené ve vitrínách a které jsou určeny k prodeji. Vypadá to lépe, chlapy to víc bere a je větší šance, že si něco koupí,“ tvrdil Huspek, který má od roku 2012 licenci na nákup a prodej zbraní. Detektivové ale všechny čtyři tlumiče našli v Huspekově trezoru. „Nestihl jsem je využít. Měl jsem toho moc,“ vysvětloval strážník.