Stavitel žaluje herce Stránského kvůli opravě bytu

„Byli jsme velcí přátelé. Hrozně mě to mrzí, ale bohužel už mi došla trpělivost. Dneska se Martin tváří, jako by se ho to netýkalo, a tvrdil mi, že to se mnou vyřídí jeho manželka. Ta mi do očí řekla, že nemám uzavřenou žádnou písemnou smlouvu. Nepředpokládal jsem, že s člověkem, se kterým jsem měl dlouholetý blízký vztah, musím dát dohodu na papír,“ posteskl si Bauer.