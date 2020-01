Starostka Vejprt: Policista byl pohotový, ale byla to týmová práce

„Strašně mu děkuji, že byl tak pohotový, ale trošku bych to uvedla na správnou míru. To byla týmová práce. Bez pomoci hasičů, kteří tam byli stejně rychle jako policie, bez pomoci lidí, kteří tam pracují, by sám do toho kouře nemohl. Určitě strašně obdivuju také svého místostarostu, který leží doteď v nemocnici, protože se snažil také rychle pomoci,“ řekla starostka Gavdunová.

„V této krizové situaci nemůžeme vyzdvihnout jen jednoho. Samozřejmě jenom to, že má někdo odvahu, nedívá se na svůj život a vleze do takového pekla, aby pomohl, je strašně obdivuhodné,“ doplnila starostka.

Město Vejprty chce zřídit sbírkový účet. Radnici se totiž ozývají lidé, města i firmy, kteří by chtěli přispět. „Na základě reakce lidí bychom k tomu chtěli přistoupit hned. Bohužel není to v pravomoci obce zřídit si takovýto účet, takže musíme nejdřív svolat mimořádné jednání rady města a potom požádat o schválení krajský úřad,“ řekla Gavdunová s tím, že to chce město udělat co nejdříve. „Lidi jsou velmi solidární, jsem tak mile překvapena a strašně za to děkuju,“ doplnila starostka.