Starosta pražských Řeporyj Novotný nespáchal trestný čin vyzývání k vraždě, rozhodl soud

Novotný čelil obžalobě za to, že loni v květnu na Twitteru napsal, že by si přál, aby komunistický poslanec Ondráček za návštěvu Doněcké lidové republiky visel. Reagoval tak na příspěvek předsedy poslanců TOP 09 Miroslava Kalouska, který o Ondráčkově cestě na okupované území zmínil, že se to „blíží vlastizradě“.