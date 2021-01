Srp neuspěl s žalobou na písničkáře Hutku za slova o udavačství

Hutka své výroky uvedl poté, co chtěl prezident Miloš Zeman prosadit Srpa do Etické komise ČR, která oceňuje účastníky protikomunistického odboje.

Rozsudek označil za zavádějící a tendenční. „Já mám za sebou hodně soudů. A to je první soud za 30 let, kdy jsem nebyl na nic dotázán,” řekl ČTK a České televizi. „Já mám tolik důkazů, co se týkají činnosti pana Hutky. Jsou to věci, které by soud mohly zajímat,” pokračoval.