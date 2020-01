Srazil a zabil seniora na tříkolce, za spoluvinu dostal podmínku

Senát v čele s Alešem Flídrem ale jeho argumentům nepřisvědčil. „Obžalovaný přijížděl k přechodu, kde by měl mít zvýšenou pozornost, a přestože poškozeného viděl, bylo zřejmé, že je to osoba starší osmdesáti let, tak prý spoléhal na to, že zastaví na ostrůvku uprostřed. Proč by to ale poškozený dělal? Takže dochází ke srážce a poškozený si rozbíjí lebku o čelní sklo automobilu,“ konstatoval Flídr.