Sprejeři z Karlova mostu dostali znovu podmínky

Z bratrů, kteří mají ale rozdílné příjmení, se k činu přiznal jen Steiger. Podle jeho slov to byl pouze on, kdo na Karlův most sprejoval. Na jejich společné procházce Prahou si koupil spreje, prý proto, že v oblasti, kde v Německu žijí, se žádné neprodávají. Časem pak došli ke Karlovu mostu, přes který přešli a zachtělo se jim na záchod. Sešli z mostu a po chvilce došli na opuštěnější místo.