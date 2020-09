Spor o prodej auta vygradoval v bitku, soud poslal do vazby dva muže

Kriminalisté ve čtvrtek zadrželi dva muže ve věku 21 a 23 let ze severního Plzeňska a obvinili je z pokusu o vraždu a ublížení na zdraví. Soud v pátek poslal oba do vazby. Jejich zatčení souvisí s bitkou z letošního května ve Všerubech u Plzně, která se strhla po vygradovaném sporu o prodej osobního automobilu. Tehdy se do ní zapojilo několik lidí ze dvou znesvářených rodin.