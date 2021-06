Soused zastřelil před malými dětmi jejich otce, soud mu potvrdil 14 let

Muž tvrdil, že bránil manželku nebo že konflikt vyprovokoval zavražděný. To ale neodpovídalo klíčovému důkazu - videozáznamu incidentu a pražský vrchní soud tak Mikovo odvolání zamítl.

„Zjištění soudu jsou naprosto správná a odpovídají provedeným důkazům. Stává se málokdy, aby měl soud k dispozici obrazovou i zvukovou nahrávku,“ konstatoval předseda odvolacího senátu Jiří Lněnička. Spolu s výpověďmi svědků si tak soud mohl udělat dostatečný obraz o tom, jaké sousedské vztahy byly.

Lněnička pouze libereckému soudu vytkl nevhodnou právní kvalifikaci. Podle Lněničky mělo jít o tzv. vraždu s rozmyslem a Mika by měl jít do vězení na šestnáct let. Vzhledem k tomu, že se proti verdiktu neodvolal státní zástupce, nemohl s tím odvolací soud ale nic udělat.

„Dali jsme obžalovanému šanci, aby projevil lítost nad tím, že usmrtil otce dvou nezletilých dětí. On tuto šanci nevyužil,“ konstatoval na závěr Lněnička.

Mika loni v září ve Volfarticích na severu Čech vytáhl na svého souseda, otce dvou malých dcer, pistoli a vpálil do něj pět rychlých střel z bezprostřední blízkosti, do horní části těla. Sedmatřicetiletý muž i přes snahu sousedů i přivolaných záchranářů na následky zranění zemřel. Mika se muži ani nepokusil pomoci, naopak ještě partnerce zastřeleného nadával.

Poškozený vyzval Miku při jedné ze sousedský pří, u nichž byla přítomná i Mikova manželka, aby „si to vyříkali jako chlapi“. Mika na to reagoval tak, že šel k sobě do ložnice, vzal si pistoli, vrátil se, bez varování do souseda, který se hádal s jeho manželkou, strčil a muže zavraždil. Skutečnost je o to horší, že se čin stal de facto před očima přítelkyně poškozeného i jejich dětí.

Přítelkyně celý konflikt, na popud svého partnera, začala natáčet na mobilní telefon. Toto video bylo nakonec zásadním důkazem v případu, a i důkazem vyvracejícím tvrzení Mikových. Mika by prý například nestřílel, kdyby neviděl, že se soused hádá s jeho ženou. „Šel jsem normálně domů, jakože toho už mám plný zuby, protože jsem se s ním nechtěl hádat. Šel jsem do ložnice, že si půjdu lehnout a slyšel jsem, že se hádaj s manželkou. Proto jsem dostal strach o její život. Prostě jsem popad nějakou zbraň,“ líčil ve středu u soudu Mika.

Podobně se hájil i u hlavního líčení. Soudy ale jeho verzi událostí odmítly, právě na základě videozáznamu, ze kterého je zřejmé, že si Mika šel pro pistoli ještě dříve, než hádka s Mikovou začala. Navíc podle videa poškozený na Mikovou nijak neútočil.

Stejně tak soudy nemohly vzít v potaz Mikovo tvrzení, že vystřelil dvakrát, a navíc pod nohy poškozeného. Mika připustil, že byl opilý, konkrétně měl v sobě zhruba dvě promile alkoholu, to ale nemělo vliv na jeho rozpoznávací schopnosti, ovládací měl středně snížené.

Obtížní sousedé

V odvolání se Mika snažil přesvědčit soud například, že nebyla dodržena zásada in dubio pro reo (v pochybnostech ve prospěch obviněného - pozn. red.). Soud navíc podle něj nedostatečně zhodnotil chování poškozeného, protože to byl právě on, kdo Miku vyzval, aby si to vyříkali.

Státní zástupce ale připomněl, že Mika v odvolání nezohledňuje klíčový důkaz, a sice video, na kterém je Mikovo jednání zaznamenáno. Podle státního zástupce nemohl být Mika ani při nejlepší vůli přesvědčený o tom, že střelbou brání svoji manželku. Už jen proto, že podle videa nic nesvědčí o tom, že by byla napadená.

Miková po dubnovém verdiktu řekla, že to je všechno lež. „Útoky byly ze strany sousedů. Naše rodina byla v klidu. Je to všechno vymyšlené. Je to dohoda sousedů proti nám,“ řekla žena, která se sousedy ve Volfarticích stále bojuje.

S Mikovými bylo podle svědků obtížné soužití, pro vulgarity a výhružky nešli daleko, Mika před hádkou prý nadával jedné z dcer poškozeného, která si u domu hrála s autíčkem.