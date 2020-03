Soudy přitvrzují. Muž je kvůli drobné krádeži ve vazbě a hrozí mu osm let

Nářadí mladík podle policie odcizil v pátek kolem 21. hodiny z garáže rodinného domu v olomoucké městské části Chválkovice, do níž se násilím vloupal přes sklepní dveře. Policisté jej zadrželi krátce po činu, umístili do policejní cely a podali státnímu zástupci podnět na vzetí muže do vazby.