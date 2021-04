Soud zrušil osvobozující verdikt nad expolicistou obviněným z usmýkání muže za autem

Krajský soud v Plzni musí znovu projednat případ 13 let staré vraždy na Chebsku, ze které jsou obžalováni bývalý policista Martin Novotný (42) a jeho známý Aleš Šepták (48). Pražský vrchní soud (VS) minulý měsíc v neveřejném jednání zrušil osvobozující verdikt nad oběma muži. Právu to potvrdila mluvčí VS Kateřina Kolářová.