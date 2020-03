Soud zpřísnil muži trest za smrtící střelbu na Benešovsku na 22 let vězení

Hypšovi hrozilo 15 až 20 let vězení, Zelenka uložil trest při použití mimořádného zvýšení trestní sazby o jednu třetinu. Fakticky vzato ale dvaadvacetiletý trest odpovídá cifrou již výjimečnému trestu, který se ukládá podle trestního zákoníku v rozmezí nad dvacet let do třiceti, případně na doživotí. K formálnímu uložení výjimečného trestu, jak to navrhovala obžaloba, ale nebyly podle Zelenky důvody.