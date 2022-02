Soud vrátil k novému projednání případ strojvůdce, který vykolejil s nákladním vlakem

Za jedinou chybu považuje jen to, že přehlédl předvěstník. „Když ale na trati nečekáte žádné omezení, tak se na značení tak úplně nesoustředíte. Já jsem v tu chvíli zrovna něco hledal v jízdním řádu. Když jsem se podíval znovu na trať, míjel jsem akorát rychlostník s povolenou devadesátkou, takže jsem byl pořád v klidu,“ dodal Růžička, který nyní působí jako strojvůdce zkušebního centra Výzkumného ústavu železničního ve Velimi, kde testují nové lokomotivy.

Před soudem několik strojvůdců vypovědělo, že předvěstník, který tvoří žlutá bíle orámovaná tabule s údajem o rychlosti uprostřed, byl navíc špatně viditelný. „Byl vykloněný, jako by padal ze stráně, a navíc schovaný za keřem,“ řekl Pavel Hrbek, který místem projížděl dva dny před nehodou.

Samotnou nehodu už Růžička z hlavy nevymaže. Když tehdy vyjel z lesa, nevěřil vlastním očím. „Před sebou jsem viděl esíčko a rychlostník s třicítkou. Bylo mi hned jasný, že to nevyjde. Okamžitě jsem zatáhl rychlobrzdu, pevně se chytil a čekal, co bude,“ líčil strojvůdce, co předcházelo samotné havárii.