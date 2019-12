Soud řeší kauzu mladíka, který kamarádovi pohrabáčem rozbil hlavu

„Bodl ho do oblasti obličeje a krku. Poté ho udeřil pohrabáčem do hlavy. Když pak ležel na zemi, nejméně dvanáctkrát ho udeřil pohrabáčem, rovněž do hlavy a způsobil mu tak rozsáhlá devastující poranění mimo jiné mozku,“ uvedla státní zástupkyně s tím, že napadený zemřel na místě.

Obžalovaný se u soudu doznal. Kamarád ale prý na něj zaútočil jako první. To, když chtěl faru opustit a vrátit se domů do Šumperka. „Říkal, že po něm jdou policajti, a že kvůli mně ho dostanou. Takové pocity míval často. Křičel, že odejít mi nedovolí,“ vysvětloval Vepřek s tím, že poškozený se pak proti němu rozběhl s nožem v ruce, přitom zakopl a přepadl na něj. „Setřásl jsem ho ze sebe, přetahovali jsme se, ale protože pořád útočil, podařilo se mi nějak dostat k noži a několikrát jsem ho bodl,“ přiznal obžalovaný.

V útoku podle něj kamarád ani poté nepřestal. „Měl jsem strašný strach, bylo to jako v hororu. Vzal nářadí, myslím krbové, co tam bylo, a mlátil mě. Nůž jsem odhodil a popadl první jinou věc, co mi přišla do ruky, a začal se bránit. Když jsem pak zjistil, kolik utržil ran, byl jsem z toho zděšený. Nedokáži uvěřit tomu, co se stalo. Když si uvědomím, že jsem zmařil lidský život, je mi z toho zle. Omlouvám se za to jeho matce. Nevěděl jsem, že útočím, myslel jsem, že se bráním. Nic dalšího si nevybavuji,“ řekl Vepřek, jehož policie dopadla týden po vraždě.