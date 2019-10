Soud rehabilitoval syna generála Píky

O rehabilitaci požádala dcera Milana Píky Dagmar Sedláčková. „Jde o to, že koncem roku 1948 byl Milan vzat do vazby a obžalobou státního prokurátora obžalován z přípravy trestného činu úkladu,“ uvedl návrh žádosti zmocněnec Sedláčkové Lubomír Müller. „Šlo o to, že Milan Píka měl svého otce osvobodit z vězení tím, že podle obžaloby měl sjednat dva boxery, kteří měli zneškodnit vězeňskou stráž, a tím pomoci otci k osvobození. Ve skutečnosti šlo o fantasmagorickou obžalobu,“ dodal.