Soud potvrdil podmínku i pro druhého sprejera z Karlova mostu

„Neshledali jsme žádné procesní pochybení, které by vedlo ke zrušení rozsudku,“ konstatoval předseda odvolacího senátu Tomáš Kubovec. „Domníváme se na rozdíl od pana obžalovaného, že vina obžalovaného Wittiga byla jednoznačně prokázána,“ doplnil soudce.

Steiger se na rozdíl od Wittiga k činu přiznal. Podle jeho slov to byl pouze on, kdo na Karlův most sprejoval.