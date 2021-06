Soud poslal do vazby posledního člena Berdychova gangu

Česká justice Prokopa odsoudila v roce 2006 v nepřítomnosti na 13,5 roku. Policie ho dopadla loni v dubnu, a to v okolí amerického Seattlu. Spojené státy pak Prokopa vydaly do vlasti letos na konci května.

Nyní mohl požádat o nový soudní proces. Soud mu v tomto vyhověl, ale současně ho poslal do vazby, jelikož panovaly obavy, že by muž mohl utéct. Hlavní líčení podle předsedy senátu Jiřího Wažika začne 27. července a mohlo by trvat do 4. srpna. Prokop požádal o výslech několika tehdejších kumpánů, k soudu tak mimo jiné přijde svědčit i šéf někdejší zločinecké organizace David Berdych.