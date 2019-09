Soud posílá bratry do dětského domova, matka se s nimi schovává

V tomto případě zaměstnává rozvod rodičů a jejich spor o děti pražské soudy už několik let. Situace se vyhrotila tak, že kluci k otci takřka přestali chodit a začali tvrdit, že je otec bije a zavírá v kumbále. Jednání otce dokonce prověřovala policie, ale došla k závěru, že žádný trestný čin nespáchal.

Situace se vyhrotila o prázdninách. Sociálka úřadu Prahy 5 podala k místnímu soudu návrh na odebrání dětí matce a jejich umístění do neutrálního prostředí. A soud návrhu obratem vyhověl.

Momentálně porušuji zákon tím, že jsem děti do SOS vesničky neodvezla. Kluci do dětského domova jít odmítají matka

„Po celou dobu byly a jsou vztahy mezi rodiči velmi konfliktní. Na počátku konfliktu měli nezletilí k otci pozitivní vztah, což potvrzují i znalecké posudky či pohovory opatrovníka s nezletilými, matčiným dlouhodobým negativním působením na psychický vývoj dětí dochází k tomu, že nezletilí svého otce vyčleňují ze svého života a přebírají matkou prezentovaný obraz otce jako agresora a násilníka,“ odůvodnila svůj návrh sociálka.

Neutrální prostředí

Upozornila také, že děti mají absence ve škole v době, kdy by je tam měl vyzvedávat otec. „Škola bude na matku podávat trestní oznámení, jelikož se domnívá, že se jedná o záměrné neposílání dětí do školy,“ upozornil úřad.

Soudkyně Hana Vraná ve svém rozhodnutí zdůraznila, že konflikt se negativně odráží na psychice dětí, které již nyní navštěvují několik psychologů.

K vyhrocení situace vedlo především jednání matky a její manipulace, proto soud zakázal na dobu pobytu matce jakýkoli kontakt soudkyně Hana Vraná

„Matka ve snaze zabránit kontaktu nezletilých s otcem tyto vyzvedává dříve ze školy. Tím, že matka nezletilé v určité dny do školy ani nedává, ohrožuje jak plnění jejich základní školní docházky, tak i jejich další vývoj včetně nevhodného modelu řešení problémů či nepříjemných situací, když nezletilí vidí, že je možno dle své volby nerespektovat pravidla,“ napsala soudkyně.

„Dětem je potřeba zajistit odbornou pomoc a s ohledem na jejich další citový, psychický a rozumový vývoj jim poskytnout na přechodnou dobu možnost pobýt v neutrálním prostředí, v němž by nebyly ohroženy konfliktem rodičů a kde by dostaly prostor pro navázání bezpečného kontaktu s otcem. K vyhrocení situace vedlo především jednání matky a její manipulace, proto soud zakázal na dobu pobytu matce jakýkoli kontakt včetně elektronického a telefonického,“ dodala soudkyně s tím, že rodiče by si měli uvědomit, že děti mají dva rodiče, ne jednoho.

Otec dětí podle spisu s návrhem sociálky souhlasil a chtěl by si děti převzít do své péče, jakmile bude mezi nimi obnoven kontakt a navázán vztah. Matka naopak kontrovala, že sociálkou předložený návrh je zkreslený, a zdůraznila, že za své jednání nebyla nikdy pokutována nebo jen napomenuta.

Kluci nešli do školy

„Zásadním nedostatkem předběžného opatření je ta skutečnost, že soud, aniž by použil prostředky nižší intenzity zásahu, zvolil možnost nejrazantnější. Soud umístil dítě do neutrálního prostředí, aniž by například řešil vhodné výchovné prostředí u jiné osoby,“ upozornila matčina advokátka.

Matka se proti verdiktu odvolala, odmítla rozhodnutí obvodního soudu respektovat a se syny se schovává, děti tak ani nenastoupily do školy. „Momentálně porušuji zákon tím, že jsem děti do SOS vesničky neodvezla. Kluci do dětského domova jít odmítají a já bych pro ně jako matka tím, že bych je tam nechala kvůli převýchově, selhala,“ vysvětlila Právu své rozhodnutí.