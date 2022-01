Soud opět otevřel dvojnásobnou vraždu seniorů. Motivem měl být dům v Praze

Fiala byl, stejně jako jeho tehdejší partner Jiří Nehyba, současně obžalován i z podvodu. Motivem vraždy byl podle vyšetřovatelů pokus získat do svého vlastnictví historickou vilu v Praze, jejíž hodnota se pohybuje na částce 22 milionů korun. V době činu bylo oběma obviněným 24 let a studovali vysokou školu.

Mladík dostal 23 let za dvojnásobnou vraždu, těla hodil do vodní nádrže

Jak zaznamenaly průmyslové kamery, setkali se u McDonaldu u obce Loket na Vysočině. Odtud odjeli do pronajaté chaty ve Velké Pasece. Zde měl Fiala podle žaloby oba postupně zabít. Muže údery nezjištěným předmětem, možná sekyrkou, do hlavy, seniorku zřejmě utopil.

Auto, v němž zavraždění přijeli na Vysočinu, mladíci převezli do Maďarska, odstavili a zapálili. Do Čech se vrátili vlakem. Následně se pokusili převést vilu v katastru nemovitostí. To se jim kvůli zásahu policie nakonec nepodařilo.