Smrt trestance v plzeňské věznici nebyla vraždou, uzavřela policie

„Žádné cizí zavinění kriminalisté nezjistili a případ odložili. Vycházeli přitom ze znaleckých posudků i výsledku soudní pitvy,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Raindlová. Příčinou smrti tak zůstává udušení kouřem poté, co na cele vznikl požár od cigarety, se kterou vězeň usnul.

Muže poslal soud na půl roku za mříže za to, že na shromáždění homosexuálů provokoval v tričku s nacistickým pohlavárem Rudolfem Hessem. Zemřel tři dny poté, co nastoupil do výkonu trestu.