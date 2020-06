Slyšela jsem dupání a pak jsem měla ruce na obličeji, popsala oběť útok na Opatově

„Vystupovala jsem z autobusu a koukala jsem se kolem sebe, jestli není někdo nebezpečný, ale nikoho jsem neviděla. Pak jsem uslyšela dupání a někdo se mi pověsil na záda. Prvně to bylo tak, že mi položil ruce na obličej a na oči,“ vylíčila začátek přepadení Natálie.

Nebyl to podle ní žádný tlak, takže jsem si myslela, že je to někdo známý. „Proto jsem byla taková poddajná, tělo mi vypovědělo. Dotyčný měl prostor mě zpacifikovat a pevně mě stisknul. Když jsem otočila hlavu, dostala jsem pěstí a skácela se na zem. Poté jsem na chvíli ztratila vědomí a probudil mě až křik nějakého zachránce,“ popsala poškozená.

„Pepřový sprej jsem si dala z batohu do náprsní kapsy a objednala jsem si ještě osobní alarm, protože ten je pro ženu lepší. U alarmu jen trhnete kroužkem a spustí se houkání,“ konstatovala Natalie s tím, že pomoc psychologa zatím nevyhledala.

Poškozená zmínila, že doteď neví, kdo ji napadl, ale ani kdo ji zachránil. Neuvědomuje si, zda mohl být útočník pod vlivem alkoholu či drog. Neslyšela jsem, že by něco řekl, takže nevím, zda je to Čech. Nůž jsem neviděla.

Poškozená byla na lékařském vyšetření, kde jí doktoři řekli, že má prasklou žílu v oku a hnula si čelistním pantem. Hlava však byla v pořádku. „Chci touto zpovědí také upozornit ostatní, aby na sebe dávali pozor. Celé se to stalo tak rychle, že pokud na to není člověk trénovaný, tak z mé strany už není co radit. Je dobré si pořídit nějaké obranné prostředky. Přemýšlím také o kurzu sebeobrany,“ uzavřela Natálie.