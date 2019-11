Slibovali práci v cizině, bylo z toho otroctví a prostituce. Obžaloba navrhla muži 14 let

Podle obžaloby lákali mezi lety 2004 až 2016 hlavně manželé Rigovi chudé lidi z Mostu, Bíliny a okolí na dobře placenou práci do Velké Británie. Po příjezdu do Manchesteru jim ale odebrali doklady a také jim oběti museli odevzdávat sociální dávky, které dostávali. Ženy skupina nutila k prostituci, muže pak k práci v restauracích, obchodech nebo na myčce aut.

Rigovi stejně jako jeho manželce hrozí až 15 let vězení. Obžalován byl z obchodování s lidmi, ale i ze znásilnění, vydírání, nebezpečného vyhrožování a dvojího manželství.

Svou manželku si Rigo vzal před časem v Mostě, přitom byl ale od roku 2013 ženatý s Nigerijkou. „Je zde na místě zvýšit horní hranici trestní sazby o jednu třetinu, ta by pak byla v rozmezí 8 až 20 let. Navrhuji trest kolem poloviny této sazby, tedy kolem 14 let,“ řekl na adresu Julia Riga státní zástupce Lukáš Otipka. Darině Rigové, která je dosud bezúhonná, navrhl trest ve výši 9 let.