Šlachta naštval soudkyni. Zmařil soudní jednání s Grygárkem

Veřejné zasedání se mělo konat u Obvodního soudu pro Prahu 5, více než rok od podání civilní žaloby. V ní Grygárek žádá po Šlachtovi půl milionu korun a omluvu za tvrzení, která o něm dlouholetý bývalý policista tvrdil v knize Třicet let pod přísahou.

Je to maření tohoto soudního jednání. To je skoro na separaci nákladů Šárka Malíková Petříčková, soudkyně

Šlachta se snažil pondělní jednání odročit s tím, že si našel pro tento soudní spor právníka až minulý týden a ten tak neměl dostatek času se s případem seznámit.

Soudkyně mu však v pondělí nevyhověla s odůvodněním, že ústní jednání bylo nařízeno už před třemi měsíci a žalovaný exšéf ÚOOZ měl podle ní dostatek času sehnat si advokáta.

Ještě víc však soudkyni rozhořčil následný návrh Šlachtova právníka Petra Opletala, aby byl spor delegován k soudu Brno-venkov. Rozhodnout by prý o tom měl Nejvyšší soud. Opletal to vysvětlil tím, že jde o soud v blízkosti bydliště Šlachty, a navíc by to k němu měli blíž navrhovaní svědci.

Podle soudkyně měl ale o návrhu žalovaný informovat dřív než v den jednání. Účastníci by se pak nemuseli zbytečně scházet. Soudkyně musí nyní nechat návrh Šlachtova advokáta posoudit nadřízeným Městským soudem v Praze. Pondělní jednání tak vůbec nemohla zahájit.

„Zbabělý přístup“

„Je to maření tohoto soudního jednání. To je skoro na separaci nákladů,“ podotkla rozladěná soudkyně. O proplacení těchto nákladů za pondělní jednání pak následně Grygárkův právník Petr Toman skutečně soud požádal.

„Robert Šlachta zmařil dnešní jednání. Je to nestandardní a zapadá mi to do jeho zbabělého přístupu, protože podobně nedůstojně, tak jako to zmařil dnes, se vyjadřuje i k podané žalobě,“ řekl Právu Grygárek.

Šlachta podle něj v prohlášení pro soud tvrdí, že knihu, v níž jsou ostré výroky na Grygárkovu adresu, nepsal, vytvořil ji prý novinář Josef Klíma. Tomu údajně Šlachta žádné informace nedával, autor podle jeho vyjádření vycházel z veřejných sdělovacích prostředků.

Součástí žaloby je celkem osm domnělých Šlachtových výroků z jeho knihy, kterými se Grygárek cítí být poškozen. Šlachta např. uvedl, že bývalý státní zástupce podával vlivným lobbistům, politikům a manažerům informace z jejich policejních spisů. Nepřímo naznačil, že za to získal a „disponuje drahým bytem v pražské galerii Myšák, což ho následně opět spojilo s některými lobbisty“.

V knize je také věta: „… a bylo jasné, že úniky jdou od Grygárka,“ nebo tvrzení: „My jsme měli kliku, že se všichni scházeli u Grygárka, protože to byl jejich hlídací pes. (…) Placený byl, jen jsme to nedokázali prokázat.“

„Nic jsem nezmařil“

„I po zprošťujících rozsudcích pokračoval (Šlachta) v šíření nepravd,“ uvedl v pondělí advokát Toman. Podle něj tak někdejší šéf ÚOOZ pokračoval v ničení Grygárkovy pověsti.

Šlachta, který se pondělního zrušeného a na neurčito odročeného jednání neúčastnil, nařčení z maření jednání pro Právo odmítl. „Měl jsem tříměsíční zákonnou lhůtu na advokáta, kterého jsem si našel minulý týden, a ten už minulý týden posílal, že chceme jednání k prostudování spisu odročit. Je netradiční, že nám soudkyně nevyhověla a že k jednání došlo,“ řekl Šlachta.

Doplnil, že více než roční čekání na soudní zasedání není jeho vinou, protože soudy řešily, který z nich bude případ projednávat. Ten v Praze 5 to původně odmítl a věc měla být podle Šlachty u nyní navrhovaného okresního Brno-venkov.

Jenže proti tomu se ohradil Grygárek a jeho odvolání pak vyhověl pražský městský soud. Nařídil tedy kauzu projednat v Praze 5. „Soudy to řeší už rok, ale ne díky mně, ale kvůli tomu, jak si to přehazují, a kvůli panu Grygárkovi, který to napadal,“ dodal Šlachta.