Skupina útočníků zbila v centru Prahy dva muže. Kopali je, jednomu stoupli na hlavu

Útok se dle kriminalistů odehrál 16. července ve Spálené ulici u zastávky. První muž dostal několik ran pěstí a pak se mu podařilo utéct. Utrpěl však vážné zranění, se kterým musel do nemocnice. Druhý už takové štěstí neměl.

„Byl napaden několika ranami do obličeje, po kterých upadl na zem, kde ho útočníci kopali do hlavy a do horní části těla. Jeden z nich dokonce poškozenému stoupl na hlavu,“ informoval mluvčí policie Richard Hrdina.